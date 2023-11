Cosa significa Game Boy? Le origini della storica console portatile Nintendo

Probabilmente un po' tutti hanno avuto almeno un Game Boy nella loro vita: che si trattasse del modello originale o dei successori Game Boy Color e Game Boy Advance, la console portatile Nintendo ha scritto pagine di storia videoludica e regalato grandissimi giochi ai fan. Vi siete però mai chiesti perché si chiama proprio così?

In realtà le origini del nome "Game Boy" non sono totalmente chiare e la Grande N non lo ha mai dichiarato ufficialmente, ma è ipotesi molto probabile che il nome scelto per la piccola piattaforma sia un derivativo di "Walk Man". Lo storico dispositivo portatile Sony, estremamente popolare negli anni '80, rivoluzionò il modo di ascoltare musica permettendo a tutti di farlo ovunque ed in qualunque momento senza necessariamente ricorrere ad uno stereo in casa o nella propria macchina. Nintendo voleva applicare lo stesso concetto ai videogiochi, scegliendo poi un nome che richiamasse la fascia di pubblico alla quale la sua piccola console era rivolta, ossia a giovani e giovanissimi.

La casa di Kyoto ha così centrato l'obiettivo: proprio come il Walkman anche il Game Boy è diventato un simbolo di fine anni '80 e di tutti gli anni '90, divenendo così una delle console per videogiochi più vendute di tutti i tempi. Dopo il GBA, Nintendo abbandonerà il marchio per dare vita ad un nuovo corso per le sue piattaforme portatili grazie all'avvento del Nintendo DS, ma il nome del Game Boy resta ancora oggi uno dei più famosi e riconoscibili in tutto il mondo.

