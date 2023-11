Cosa vuol dire gamer in italiano? Ecco cosa significa esattamente

Il linguaggio videoludico è ormai intessuto di tantissime parole prese in prestito dall'inglese e importate all'interno del lessico italiano. Fra queste, "gamer" è sicuramente una delle più utilizzate in assoluto. Ma cosa significa esattamente questo termine?

Il termine gamer deriva dall'inglese e significa genericamente "giocatore". Tuttavia, la sua connotazione in ambito videoludico si estende e, come riferisce il dizionario Treccani, si riferisce anche a un "appassionato di videogiochi" (qui potete scoprire chi è il gamer più forte del mondo).

Il gamer di per sé, infatti, è colui che gioca con i videogiochi. Come moltissimi altri inglesismi, questa accezione è entrata nel linguaggio videoludico per riferirsi a tutti coloro che fanno parte della community di videogiocatori. Oggi la portata del medium è tale che si contano tantissimi gamer in un fenomeno che va dai millenials al co-gaming tra genitori e figli.

Si tratta quindi di un termine che nasce per avere una specifica accezione e distinguere il giocatore in senso lato, per esempio giocatore in uno sport, dal videogiocatore ed è ormai una parola comunemente in uso anche in Italia.

Tra i significati della parola rientra anche l'elemento dell'interattività, una componente tipica dei videogiochi, assieme a tutto ciò che riguarda il role-play in generale, ossia l'arte dell'immedesimazione in giochi di ruolo, e si distingue da "player", che ha invece una connotazione più generica.