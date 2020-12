Che cosa significa Grand Theft Auto? L'origine del titolo della serie Rockstar

La serie di Grand Theft Auto, arrivata al suo culmine con un quinto capitolo che ha ridefinito gli standard per gli action-open world in terza persona, è sempre stata estremamente apprezzata dal pubblico. Ma che cosa significa esattamente la sigla GTA: Grand Theft Auto?

La traduzione del titolo della serie, Grand Theft Auto, rimanda al furto di automobili, un’attività illecita che era in effetti una delle principali fonti di guadagno per il protagonista del capitolo originale, quello che diede inizio all’intera saga; nel primo Grand Theft Auto, infatti, uno dei metodi principali per guadagnare denaro era quello di rubare auto e veicoli dalle strade della città per poi rivenderli in cambio di un gruzzolo adeguato.

Ecco quindi che salta subito all’occhio come il titolo della serie di Grand Theft Auto voglia richiamare l’attenzione del giocatore, facendo capire fin da subito la tipologia di prodotto che si troverà di fronte: un’opera videoludica in cui il crimine e le attività illecite di ogni tipo la fanno da padroni, facendo però al contempo da contorno ad una storia principale sempre ricca di colpi di scena e di azione. Un connubio questo che negli anni ha reso grande una serie che, con i 135 milioni di unità vendute per quanto riguarda il solo ultimo capitolo, è ora il punto di riferimento per qualunque altra opera che voglia cimentarsi nello stesso genere.

Dopo un'attesa che dura ormai da anni, alcuni leak potrebbero aver svelato l'ambientazione di GTA 6, il nuovo attesissimo capitolo della serie di Rockstar Games.