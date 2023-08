Cosa significano il simbolo di God of War e il nome?

Quella di God of War è una delle saghe più influenti e famose dei nostri tempi. Nel corso di quasi vent'anni e numerosi episodi, oltre ad offrire tanta azione e combattimenti spettacolari, ha anche imbastito un disegno narrativo intricato e sfaccettato, ricco di significati espliciti e nascosti.

Partiamo dalle basi: cosa significano God of War e il suo simbolo, la lettera Omega? Se vi siete sempre posti queste domande, siete finalmente giunti nel posto giusto.

Cosa significa il titolo God of War?

Questo è piuttosto semplice. God of War vuol dire Dio della Guerra, che è il titolo che Kratos riceve da Atena al termine del primo capitolo del 2005 dopo aver ucciso il precedente Dio della Guerra, Ares.

All'inizio della sua storia, Kratos era un generale spartano che non desiderava altro che la gloria della sua polis. In procinto di essere sconfitto da un'orda inarrestabile di barbari, chiese aiuto ad Ares, dio della guerra e suo protettore, che lo soccorse in cambio della sua anima. Kratos ricevette le Lame del Caos ma perse il lume della ragione, finendo per investire l'intera Grecia con la sua furia sanguinosa. Durante una battaglia arrivò persino a macchiarsi del sangue di sua moglie e sua figlia, che il perfido Ares teletrasportò con l'inganno dinanzi a lui.

Consumato dalle visioni del passato e marchiato a vita con le ceneri bianche delle sue amate defunte, Kratos si trasformò nel Fantasma di Sparta, dando il via ad una campagna di vendetta nei confronti del Dio della Guerra. Alla fine riesce ad ucciderlo per davvero, prendendo così il suo posto.

Cosa significa il simbolo Omega (Ω)?

Sono innumerevoli le interpretazioni che possono essere date alla lettera Ω, che da sempre campeggia sulle copertine dei giochi di God of War. Trattandosi dell'ultima lettera dell'alfabeto greco, l'Omega è sempre stata interpretata come la "fine", un po' come la nostra Z. In God of War (2018), in ogni caso, viene chiaramente spiegato che nella lore della serie l'Omega rappresenta il simbolo della guerra, addicendosi perfettamente al ruolo di Dio della Guerra di Kratos.

A tal proposito, ci sono un paio di curiosità che meritano di essere menzionate. Negli ultimi due capitoli, quelli norreni, l'Omega è stata leggermente modificata per rappresentare un serpente. Vi basta aguzzare la vista per scorgere l'inequivocabile aspetto della lettera greca nell'immagine allegata qui sopra. Chiaramente non parliamo di un serpente qualsiasi, bensì di Jörmungandr, il Serpente del Mondo.

Il simbolo Omega appare anche durante una scena di God of War Ragnarok, che vede Kratos al cospetto della Signora della Forgia. In quel caso, a dare forma all'Omega è proprio il sangue dello spartano, a testimonianza del suo indissolubile legame con la guerra.

Subito dopo, nella stessa scena, il sangue di Kratos forma anche il simbolo Lambda (Λ). Tale lettera può essere vista sugli scudi spartani, dunque rappresenta il legame del protagonista con la sua terra natia.