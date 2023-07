Cosa significano i tatuaggi di Atreus in God of War?

In God of War e God of War Ragnarok, Atreus ha una serie di tatuaggi su vari parti del corpo, tra cui il collo e il dorso della mano. Ma qual è il significato dei tatuaggi di Atreus e cosa vogliono dire i termini islandesi tatuati sul figlio di Kratos? Mistero risolto, vi sveliamo tutto.

Sul braccio e sull'avambraccio possiamo leggere le parole Stjrkrarmr e Happskejtr, il primo può essere tradotto come "braccio potente" mentre il secondo come "colpo fortunato".

Hrada Hond è invece il tatuaggio che possiamo ammirare sul dorso della mano, questo termine di origine islandese viene tradotto come "mano lesta" o "mano veloce" in riferimento alle buone capacità di tiro con l'arco del giovane Atreus.

Infine, il tatuaggio sul collo di Atreus recita Logr Hug traducibile come "Mente Calma" o "Mente Riflessiva" anche se in realtà come sappiamo il figlio di Kratos non è propriamente un ragazzo tranquillo e anzi, in alcune situazioni può essere definito una vera e propria testa calda, spesso incapace di mantenere il controllo e un pensiero lucido e razionale.

A proposito di tatuaggi, sapete l'origine del tatuaggio rosso sulla faccia e sul braccio di Kratos? Questo simbolo di colore rosso accesso è in realtà un tributo a Deimos, fratello di Kratos rapito da Ares in giovane età.