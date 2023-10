Cosa sta facendo Sony Bend Studio dopo Days Gone?

Non sono mica tutti come Insomniac Games, che da quando è in giro PS5 ha già sfornato tre giochi! Gli altri PlayStation Studios impiegano in genere più tempo per portare i loro titoli sul mercato: Sony Bend, ad esempio, non si vede dal 2019, anno in cui hanno dato in pasto ai giocatori il controverso Days Gone.

Controverso perché, nonostante le sue indubbie qualità e la buona performance sul mercato, Days Gone non è riuscito a guadagnarsi un seguito. Il semaforo rosso imposto da Sony ha acceso gli animi in seno allo studio, specialmente quello del Creative Director Jeff Ross, che a distanza di anni ancora manda frecciatine a Sony, costringendo i suoi ex colleghi a prendere le distanze dalle sue dichiarazioni.

Dunque, a cosa sta lavorando Bend Studio? Dopo aver messo da parte Days Gone e rinnovato il proprio logo, la software house di Bend, in Oregon (USA), s'è gettata a capofitto in una nuova IP descritta come un open world con il supporto al multigiocatore. A rivelarlo non è stato un insider o un giornalista con qualche aggancio all'interno, bensì lo stesso studio con un comunicato ufficiale firmato dal Community Manager Kevin McAllister. Il post, apparso sul PlayStation Blog nel giugno del 2022 in occasione della presentazione del nuovo logo, ha anche confermato che il nuovo progetto è basato sugli stessi sistemi a mondo aperto che hanno caratterizzato Days Gone. Nonostante sarà ambientato in un mondo completamente nuovo, la nuova IP di Sony Bend conserverà dunque parte dell'anima dell'avventura di Deacon St. John, una piccola consolazione per i fan del gioco del 2019.

Da allora Sony Bend si è rintanata nel silenzio più assoluto, concentrata com'è sullo sviluppo della nuova IP, attualmente priva di nome e finestra di lancio. Nel profilo LinkedIn del Senior Game Designer Matthew Seymour, un ex di Naughty Dog ora al servizio di Bend Studio, viene tuttavia fatta menzione del Decima Engine, motore grafico che muove anche Horizon Forbidden West e, in una versione modifica, Death Stranding. Qualcuno l'ha vista come una conferma dell'implementazione dell'engine nella nuova IP di Sony Bend, ma non ci sono ancora conferme al riguardo.

Questo è quanto, al momento non sappiamo null'altro su ciò che sta prendendo forma nelle fucine digitali in Oregon, ma sarà nostra premura avvisarvi non appena verrà battuto un colpo. Già che ci siete, ripassate anche cosa sta facendo Sucker Punch dopo Ghost of Tsushima.