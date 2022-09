Cosa sono le speedrun dei videogiochi e quando sono nate?

Le Speedrun sono ormai da anni una delle attività più gettonate dei giocatori competitivi, e godono di ampia popolarità sui social e in particolare su Youtube. Vi siete mai chiesti però in cosa consistono e soprattutto quando è nato il concetto stesso di Speedrun?

Cosa sono le Speedrun è molto semplice, e lo si può intuire dal nome stesso della sfida: si tratta di finire nel minor tempo possibile un gioco intero oppure una specifica sessione dello stesso, facendo ricorso non solo alle proprie abilità, ma anche ad eventuali bug e glitch che possano permette di saltare interi pezzi di gameplay. Per affrontare al meglio un'impresa simile è quindi necessario avere anzitutto una profonda conoscenza del titolo che si intendere concludere alla velocità della luce, studiarne le meccaniche ed il level design nei minimi dettagli e capire quali azioni compiere per risparmiare anche solo una manciata di secondi.

La nascita delle Speedrun viene fatta risalire alla seconda metà degli anni '90, con i primi esempi collegati ai celebri FPS di id Software: sebbene le prime sfide siano collegate all'originale Doom del 1993, è con il primo Quake del 1996 che la pratica diventa famosa, grazie alla possibilità di registrare le proprie partite tramite l'utilizzo di strumenti ed editor esterni per le riprese. Con il passare degli anni e la diffusione sempre più massiccia di Internet, le Speedrun diventano una realtà consolidata e con regole sempre diversi (100%, Any% coinvolgendo qualunque tipo di videogioco esistente.

Nel 2022 sono state molto popolari le Speedrun a tema Elden Ring, e che è anche chi è stato capace di finire il gioco in meno di 5 minuti. Ma c'è anche chi ha realizzato una incredibile speedrun di Zelda Breath of the Wild, finendo il titolo Nintendo in meno di 25 minuti.