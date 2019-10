Cosa ha spinto Ninja a lasciare Twitch per passare a Mixer? Ecco la versione della moglie

Il passaggio di Ninja da Twitch a Mixer ha destato un clamore mediatico senza precedenti nella (seppur breve) storia dello streaming videoludico e delle relative personalità social del mondo del gaming. La moglie di Ninja, Jessica Blevins, prova così a ricostruire l'intera vicenda per fare definitivamente chiarezza.

Nel ripercorrere gli eventi che hanno spinto il suo celebre marito a lasciare la piattaforma di Twitch e i suoi milioni di utenti per passare a Mixer di Microsoft, Jessica Blevins spiega che "il denaro è stata l'ultima cosa che avevamo in mente".

In risposta a chi ha criticato Ninja ritenendo che l'accordo con Microsoft per il suo passaggio su Mixer sia avvenuto dopo aver firmato un contratto multimilionario, la moglie di Tyler Blevins ha ritenuto opportuno dichiarare che "è come se questa gente non sapesse nemmeno che cosa succede dietro le quinte e quanti sforzi abbiamo fatto per far funzionare l'accordo (per rimanere su Twitch, ndr), e senza sapere quanto sia stata sorprendente Microsoft con noi".

Jessica Blevins entra poi nel merito dell'accordo e offre degli importanti chiarimenti affermando che "per come è stato formulato l'accordo con Twitch e per come stava andando quel contratto, non saremmo stati in grado di far crescere il marchio Ninja all'infuori di un contesto legati ai videogiochi. Esistevano già dei conflitti con degli sponsor e in quel periodo ci chiedevamo se non fosse giunto il momento di andare avanti, avevamo lavorato così duramente per far crescere il marchio Ninja da non poter più tornare indietro. Fu così che quell'accordo cominciò a non avere più senso".

Dietro alla scelta di Ninja di lasciare Twitch, quindi, ci sarebbe la volontà della famiglia di Tyler Blevins e dei suoi collaboratori di espandere il marchio di Ninja in settori commerciali e promozionali esterni a quello videoludico: e voi, che cosa ne pensate delle parole di Jessica Blevins?