Cosa succede se disinstallo un gioco PS5, perdo i salvataggi?

Se avete da poco acquistato un qualsiasi modello di PlayStation 5, è probabile che non conosciate ancora bene come funzionano alcune dinamiche della console di ultima generazione firmata Sony. A tal proposito, oggi vi spiegheremo cosa accade quando si procede con la disinstallazione di uno dei giochi in memoria.

Sembrerà strano, ma molti giocatori in possesso di una PlayStation 5 sono spaventati quando si tratta di disinstallare un gioco, poiché non conoscono le conseguenze di questo gesto e temono che i file di salvataggio possano sparire con il titolo cancellato dall'SSD. Una volta eliminato un gioco dalla memoria di PlayStation 5, l'unica e sola cosa che accade è che tutto lo spazio occupato da quel titolo viene liberato, così che possiate scaricare (o installare tramite disco, se avete una PS5 Standard) altri videogiochi.

In sostanza, i vostri file di salvataggio sono al sicuro e non avete nulla di cui preoccuparvi. Disinstallare un qualsiasi gioco non comporta la cancellazione dei progressi, che vengono gestiti separatamente e restano nella memoria della console Sony. Se quei salvataggi non vi interessano più, potete liberamente scegliere se recarvi nell'apposito menu dalla schermata delle impostazioni e cancellarli.

Chi non vuole tenere i file di salvataggio in memoria ma non vuole liberarsene del tutto, può eseguire l'upload nel cloud. Sappiate però che questa funzionalità è disponibile solo ed esclusivamente per gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo a PlayStation Plus (va bene di qualsiasi tier, ossia Essential, Extra o Premium). In questo caso, vi basterà caricare i file che non vi servono più e cancellarli dalla memoria interna: quando vi serviranno di nuovo, potrete scaricarli in pochi secondi.

