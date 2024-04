Cosa succede se elimino un gioco a pagamento dalla PlayStation 5?

Sebbene alcune procedure possano sembrare banali per la maggior parte degli utenti, chi ha meno dimestichezza con le console potrebbe ritenere addirittura dannose alcune operazioni. A questo proposito, in questo articolo vi spiegheremo cosa accade quando si elimina un gioco a pagamento dalla memoria di PlayStation 5.

Se vi ritrovate nella situazione in cui vi è la necessità di disinstallare uno dei giochi che avete installato sull'SSD della console di ultima generazione firmata Sony, sappiate che non vi è alcun motivo per cui preoccuparsi. Che si tratti di un free to play come Fortnite/Warzone oppure di un titolo che avete acquistato in versione digitale, qualsiasi prodotto legato al vostro account potrà essere scaricato nuovamente senza alcun tipo di conseguenza. Questo significa che non avete nulla da temere se volete liberare spazio sull'SSD o, più semplicemente, avete platinato un titolo single player e non avete più desiderio di tenerlo nella memoria di PlayStation 5.

Nel caso in cui doveste aver voglia di giocare nuovamente ad uno dei prodotti che avete cancellato in precedenza, sarà sufficiente far visita alla schermata della vostra raccolta (l'ultima voce sulla destra della schermata principale di PS5) e procedere con il download. In alternativa, potete avviare il download da remoto tramite l'applicazione PlayStation ufficiale sul vostro smartphone oppure via browser.

