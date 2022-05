Cosa succede a FIFA: è vero che non esce più?

FIFA è morto, FIFA non esce più! Queste le parole utilizzate da molti in questi giorni per annunciare il cambio di nome di FIFA in EA Sports FC, ma cosa succede esattamente? FIFA scomparirà davvero dal mondo dei videogiochi? Facciamo chiarezza.

Succede che dopo 30 anni di collaborazione, Electronic Arts e la FIFA hanno deciso di separare le loro strade, a partire dall'autunno 2023 quindi il gioco di calcio Electronic Arts cambierà nome in EA Sports FC ma FIFA continuerà quindi ad uscire.

FIFA 23 uscirà a settembre 2022 come confermato da Electronic Arts: "pubblicheremo il nostro gioco più ambizioso di sempre con il nostro attuale partner per i diritti di denominazione, FIFA, per un ulteriore anno. Ci impegniamo a garantire che il prossimo FIFA sia il migliore di sempre, con più funzionalità, modalità di gioco, contenuti Coppa del Mondo, club, campionati, competizioni e giocatori rispetto a qualsiasi altro titolo FIFA precedente."

A partire dall'autunno 2023 invece Electronic Arts pubblicherà EA Sports FC (gioco che verrà svelato durante l'estate del prossimo anno) mentre la FIFA sta sviluppando vari giochi di calcio con altri partner tra cui un "gioco premium" in uscita nel 2024, a tal proposito il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato che "quello con il nome FIFA sarà l'unico, autentico e miglior gioco per tutti i giocatori e i fan del calcio."