Cosa succede dopo God of War 3? Ecco quello che accade davvero

Nonostante fosse un sequel, il God of War del 2018 segnò una spaccatura col passato della serie targata Santa Monica Studio, lasciando i fan di Kratos in cerca di risposte dopo il finale aperto del terzo episodio. Nel caso vogliate rinfrescarvi la memoria, ecco come finisce God of War 3, ma cosa succede nel lasso di tempo che divide i due capitoli?

Oltre ai pochi dettagli emersi dal romanzo ufficiale dell’ex esclusiva per PlayStation 4, del quale ricordiamo esistere una versione audiolibro narrata dallo stesso doppiatore di Mimir, le informazioni riguardo agli eventi che spinsero Kratos alle porte di Midgard sono contenute nella serie a fumetti God of War Fallen God.



Dopo essersi reso conto che non avrebbe mai potuto mettere fine alla propria vita, né tantomeno alla maledizione che lo tormentava giorno e notte, il Fantasma di Sparta si mise in viaggio fino a raggiungere l’Egitto ove conobbe il dio della saggezza, della scrittura e della medicina noto come Thot. Durante la permanenza nella terra dei faraoni, che si concluse con l’epica battaglia contro la cosiddetta Bestia del Caos, Kratos tentò più volte di voltare le spalle al suo destino, ma fallì nel momento in cui dovette ricorrere alla rabbia di Sparta.

Consapevole di non poter rinnegare sé stesso, il guerriero cinereo riprese il cammino che lo avrebbe infine portato a nord, dove si sarebbe stabilito all'insegna dell'eremitismo fino a conoscere la moglie Faye con la quale ebbe suo figlio Atreus.