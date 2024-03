Cosa succede se lascio la PS5 in modalità riposo tutta la notte?

Come tutte le console di ultima generazione, anche PlayStation 5 dispone di un'opzione chiamata modalità riposo, grazie alla quale la macchina da gioco non si spegne completamente e continua ad eseguire alcune funzioni. Ma cosa succede se si lascia PS5 in questa modalità per una notte intera?

La risposta a questa domanda, molto comune tra i possessori della console Sony, è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Lasciare PlayStation 5 in modalità riposo per tutta la notte non comporta particolari conseguenze, poiché l'hardware è pensato proprio per restare in questa modalità per lunghi periodi, così da consentire ai giocatori di velocizzare la fase di accensione, più rapida rispetto a quando si avvia la console quando è completamente spenta.

Ovviamente ci sono vantaggi e svantaggi nel tenere per tutta la notta una PlayStation 5 in modalità riposo. Da una parte vi è il consumo elettrico, poiché sebbene la quantità di corrente elettrica consumata sia inferiore rispetto a quando PS5 funziona normalmente, vi è comunque un dispendio energetico dovuto all'illuminazione del led e alle attività che la macchina da gioco continua a svolgere.

Parlando invece dei vantaggi, la modalità riposo permette di caricare gli accessori collegati tramite porta USB (anche il DualSense) e di scaricare tutti gli aggiornamenti. Grazie a questa funzione, quindi, potrete avere sempre i giochi aggiornati con l'ultima patch ed evitare lunghe attese prima di poter avviare i vostri titoli preferiti.

Insomma, se si esclude lo spreco di energia - che non è così elevato - non vi sono particolari motivazioni per cui bisognerebbe preoccuparsi ed evitare di tenere PlayStation 5 in modalità riposo per un'intera nottata.

