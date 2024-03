Cosa succede se metto un disco della PlayStation 4 nella PS5?

Non è raro che i nuovi possessori di PlayStation 5 si pongano domande apparentemente superflue, che però potrebbero impedire loro di godersi al meglio la console di ultima generazione di casa Sony. Una di queste riguarda proprio il lettore ottico della macchina da gioco.

Molti giocatori dispongono di un'ampia collezione di giochi in versione fisica per PlayStation 4, ma sono spaventati all'idea di inserire questi dischi all'interno del lettore di PlayStation 5 (purché il modello acquistato ne abbia uno). Se anche voi avete questo dubbio, sappiate che non c'è assolutamente nulla da temere, poiché Sony ha reso PlayStation 5 perfettamente retrocompatibile con tutti i giochi della passata generazione. Una volta inserito il disco, ciò che accadrà a schermo sarà pressoché identico a quello che succede quando si utilizza un gioco PlayStation 5 in formato fisico, nulla di più e nulla di meno.

In poche parole, potete inserire senza alcuna paura i vostri dischi PS4 nel lettore ottico di PlayStation 5, così da giocare tutti i titoli della vostra collezione, talvolta con piccole migliorie relative alle prestazioni e, quando disponibile, persino un upgrade gratuito alla versione PS5. Ad esempio, alcuni giochi che su PlayStation 4 fanno fatica a mantenere gli fps stabili possono essere giocati su PlayStation 5 con meno oscillazioni di framerate. Ovviamente si tratta di situazioni che variano da caso a caso e questo discorso non può essere applicato ad ogni singolo titolo PlayStation 4 che viene giocato tramite la retrocompatibilità.

Ora che abbiamo scoperto che non ci sono ripercussioni nell'uso dei giochi della passata generazione sulle console Sony più recenti, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come modificare il volume dell'altoparlante del DualSense di PlayStation 5.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su