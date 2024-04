Cosa succede se metto un disco della PS5 sulla PS4? Tranquilli, la console non esplode

Abbiamo già visto cosa succede se mettiamo un disco della PS4 sulla PS5 ma cosa accade invece in caso contrario, ovvero cosa succede mettendo un disco della PS5 sulla vecchia PlayStation 4: ci avete mai provato?

La prima cosa che possiamo dirvi è di stare tranquilli perché non succede nulla, in tutti i sensi. PlayStation 4 non legge i giochi per PS5 e dunque alla vostra console non accadrà nessuno, non c'è alcun pericolo di danneggiare la PlayStation 4 o il lettore Blu-Ray, semplicemente su schermo apparirà un messaggio di errore che vi confermerà la mancata compatibilità del disco con il sistema in uso.

A differenza di quanto accade con Xbox, non esistono versioni unificate dei giochi PlayStation e dunque i dischi dei giochi cross-gen non sono compatibili con entrambe le console ma ognuna avrà bisogno del suo specifico supporto fisico.

Quindi, inserendo un disco della PS5 su PlayStation 4 il gioco non verrà riconosciuto, anche se quest'ultimo esiste in versione PS4, dovrete in ogni caso acquistare la versione fisica per la "vecchia" console Sony.

E in caso di problemi ricordatevi di leggere la nostra guida per scoprire cosa fare se la PlayStation 5 non si spegne correttamente o si blocca improvvisamente durante l'utilizzo con giochi e applicazioni.

