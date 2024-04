Cosa succede se metto un gioco PS2 o PS3 nella PlayStation 5?

La retrocompatibilità è una questione sulla quale si fa spesso confusione e non è difficile imbattersi in videogiocatori che hanno appena acquistato una PlayStation 5 e non sanno bene come fare per giocare i titoli appartenenti alle passate generazioni di console Sony.

Come avrete già letto sulle nostre pagine, vi abbiamo spiegato cosa succede quando si prova ad inserire un disco di un gioco PlayStation 4 nel lettore di PS5: in questo caso, il gioco in formato fisico viene letto senza alcun problema ed è possibile giocare proprio come se si trattasse di una PS4, senza considerare che in alcuni casi le prestazioni sono persino migliorate.

Ma cosa succede quando si inserisce un disco PlayStation 2 o PlayStation 3 nel lettore ottico della console di ultima generazione Sony? La risposta, banalmente, è niente. Un'azione del genere non porta assolutamente a nulla. Per chi non lo sapesse, infatti, PlayStation 5 gode della sola retrocompatibilità con i giochi PlayStation 4 e non è possibile in alcun modo avviare le versioni su disco dei prodotti appartenenti alle generazioni precedenti.

Ovviamente non c'è alcun pericolo nell'eseguire un'azione di questo tipo, poiché non accade nulla di rischioso. Molto semplicemente, la console non è in grado di comprendere quale sia il contenuto del disco e non mostrerà alcun gioco nel riquadro della schermata principale in cui si vede solitamente il titolo presente nel lettore.

Vi ricordiamo che i giochi PS2 e PS3 possono comunque essere giocati anche su PlayStation 5, ma solo in determinate condizioni. Per quel che riguarda i titoli PlayStation 3, gli unici che possono essere avviati sono quelli disponibili nel catalogo PlayStation Plus Premium tramite il servizio di gioco in streaming. Nel caso di PS2, invece, si possono trovare sia in vendita sul PS Store che nel catalogo del servizio in abbonamento una serie di titoli riproposti in alta definizione con alcune migliorie ed il supporto ai trofei.

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla nostra guida su cosa fare se la PlayStation 5 non si spegne o si blocca.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su