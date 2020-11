Cosa succede se non rinnovo PlayStation Plus: i giochi restano disponibili?

Nel caso in cui non voleste più rinnovare il sevizio a pagamento PlayStation Plus, quali sarebbero le conseguenze? I giochi della Instant Game Collection resterebbero disponibili oppure no? Ve lo spieghiamo qui di seguito.

L'abbonamento Plus vi consente di giocare online ai giochi che avete su PlayStation 4 e inoltre rende disponibili per il download gratuito due giochi ogni mese. Cosa succede se sospendete il servizio? Per quanto riguarda l'accesso al multiplayer online, questo verrà interrotto finché non riattiverete il Plus. Non potrete quindi giocare con gli amici né accedere ai contenuti online di determinati giochi.

Non potrete nemmeno usufruire dei due giochi gratis ogni mese. I titoli che avete aggiunto gratuitamente alla vostra libreria nei mesi precedenti grazie al Plus non saranno più disponibili per il download, né potrete avviarli nel caso in cui li aveste già installati; dovrete necessariamente ripristinare l'abbonamento per farlo.

Non temete però: la vostra libreria rimarrà intatta, tutti i giochi scaricati tramite Plus torneranno disponibili per l'installazione una volta riattivato il servizio, a patto che li abbiate lasciate nella memoria interna della console!

Ricordatevi quindi di controllare la scadenza di PlayStation Plus, e nel caso in cui vogliate interromperlo potete consultare la nostra breve guida su come sospendere il rinnovo automatico di PlayStation Plus.