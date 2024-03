Che cosa succede quando la PlayStation 5 si surriscalda?

Come tutti i dispositivi elettronici, anche PlayStation 5 potrebbe surriscaldarsi. Scopriamo cosa accade quando la temperatura interna della console di ultima generazione Sony raggiunge numeri troppo elevati.

Prima di approfondire quelli che sono i comportamenti di PlayStation 5 in caso di surriscaldamento, è bene precisare una cosa: non vi è alcun rischio che la vostra console possa rompersi in situazioni del genere, a meno che non si verifichino numerose volte. Proprio come altri dispositivi quali smartphone e tablet, anche PS5 implementa un sistema di protezione che entra in gioco nel caso in cui si dovesse verificare un aumento improvviso delle temperature.

Volendo essere precisi, il surriscaldamento di PlayStation 5 può verificarsi in tre modi, in base alla gravità della situazione. Quando la temperatura è solo alta, la console continua a funzionare ma potrebbero verificarsi alcune problematiche, motivo per cui vi è la possibilità che il gioco in funzione giri male o scatti. Se la temperatura è molto elevata, allora è probabile che la vostra PlayStation 5 faccia apparire a schermo un messaggio attraverso il quale si consiglia lo spegnimento. Esiste però anche una terza eventualità, che si verifica solo quando il calore interno della macchina da gioco va oltre il limite: in questo caso, la console si spegne automaticamente per proteggersi da eventuali danni.

Come dicevamo, nel caso in cui questo problema dovesse presentarsi non c'è da allarmarsi, ma occorre comunque prendere delle precauzioni affinché non accada nuovamente. A questo proposito, vi suggeriamo di posizionare la console in un luogo arieggiato e di assicurarvi che non vi siano accumuli di polvere al suo interno.

