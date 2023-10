Cosa sta facendo Sucker Punch, è a lavoro su Ghost of Tsushima 2 per PS5?

Ghost of Tsushima è uscito nell'estate 2020: che cosa sta facendo lo studio Sucker Punch da allora? Se escludiamo la riedizione Director's Cut uscita su PS5 e PS4 nel 2021, negli ultimi due anni non abbiamo avuto notizie di alcun tipo sulle attività dello studio di Sony.

Su cosa sta lavorando Sucker Punch? Ci sono rumor o indiscrezioni a riguardo? Come detto, non c'è nulla di concreto e non sappiamo bene su quale progetto sia impegnato il team PlayStation Studios, tuttavia possiamo provare a intuirlo mettendo insieme rumor, presunti leak e speculazioni.



A inizio anno, Sucker Punch era in cerca di esperti in missioni co-op e multiplayer, in linea con la nuova strategia voluta dall'ex CEO Jim Ryan di puntare forte sui giochi live. Nel 2022 abbiamo appreso che Sucker Punch lavora ad un gioco AAA Open World stealth con ninja e samurai, sempre lo scorso anno lo studio assumeva esperti di combat design, scrittori e sceneggiatori per un gioco Tripla A.



Considerando le citazioni a ninja e samurai negli annunci di lavoro, si può ipotizzare che effettivamente ci sia un Ghost of Tsushima 2 in sviluppo, magari da lanciare insieme al film di Ghost of Tsushima del regista di John Wick, attualmente in fase di produzione.



Al tempo stesso, Ghost of Tsushima 2 potrebbe avere il multiplayer versus o co-op, ma si tratta solamente di una speculazione e magari queste caratteristiche si riferiscono ad un progetto diverso. In attesa di annunci ufficiali però è difficile fare previsioni corrette, l'idea di molti insider è che Ghost of Tsushima 2 esista ma probabilmente non lo vedremo tanto presto, alme non prima del 2025.



Certo, c'è sempre la possibilità di un nuovo inFamous (l'ultimo, inFamous Second Son, risale al 2014, se escludiamo l'espansione First Light uscita comunque lo stesso anno) o di una nuova IP mentre appare improbabile che Sucker Punch stia lavorando a Sly Cooper 5.