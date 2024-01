Cosa sta facendo Team Asobi, quando rivedremo Astro su PlayStation 5?

Nel 2021 Sony ha smantellato Japan Studio per dare il benvenuto a Team Asobi, gli autori di Astro Bot Rescue Mission e Astro's Playroom sono diventati di fatto un team first party a tutti gli effetti... ma su cosa sta lavorando Team Asobi? Facciamo chiarezza.

Le ultime notizie risalgono al 2022, lo scorso autunno Team Asobi stava cercando nuove figure professionali tra cui cinque gameplay programmer, due game designer, un programmatore VFX, due programmatori grafici, un artista per la creazione di ambienti 3D, modellatori e animatori di personaggi tridimensionali.

Team Asobi sta lavorando al gioco più ambizioso della sua storia, nello specifico secondo i rumor lo studio starebbe lavorando su un action game 3D per PlayStation 5 e su un gioco mobile, al momento però non ci sono informazioni di nessun tipo su questi progetti. Con ogni probabilità entrambi i titoli sono legati al franchise di Astro Bot, dal momento che Sony ha più volte dichiarato di voler puntare forte sul robottino, utilizzandolo non solo come mascotte di PlayStation 5 ma anche come protagonista di altri titoli.

Un eventuale Astro Bot Rescue Mission 2 potrebbe presentarsi come un platform 3D in piena regola con supporto per la VR, mentre il gioco mobile potrebbe a nostro avviso riprendere il concept di produzioni come Stumble Guys o Fall Guys, con l'obiettivo di dare vita ad un gioco free to play multiplayer con eventi e stagioni. Queste però sono solamente nostre ipotesi e non c'è ancora nulla di certo sulla natura dei giochi in sviluppo presso Team Asobi. Ne sapremo di più nel 2024?