Cosa si trova dentro l'uovo di Pasqua Kinder Pokémon 2022? Ecco le foto

Anche per la Pasqua 2022, Kinder propone l'uovo di Pasqua Pokemon della linea Kinder GranSorpresa, un maxi uovo dal peso di 220 grammi con sorprese a tema Pokemon. Ma quali sorprese si trovano nell'uovo di Pasqua Pokemon 2022?

Sono tre le diverse sorprese che è possibile trovare nell'Uovo di Pasqua Pokemon, tra cui il porta smartphone di Pikachu, il porta cellulare di Gengar ed i grip di Bulbasaur da agganciare ai lati dello smartphone per una impugnatura più comoda e pratica. Oltre alle sorprese è presente una tessera con raffigurato il relativo Pokemon e che vi servirà per dare vita alle vostre sorprese tramite l'app gratis ApplayDu disponibile su iPhone, iPad e dispositivi Android.



L'Uovo di Pasqua Pokemon è in vendita su Amazon al prezzo di 20.99 euro e presso tutti i principali Supermercati e Ipermercati della grande distribuzione. Di seguito elenchiamo gli ingredienti così come comunicati dal produttore: Cioccolato finissimo al latte 45% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina), latte scremato in polvere, Zucchero, Grassi vegetali (palma, karité), BURRO anidro, Emulsionanti: lecitine (soia), Vanillina, Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 32%; cacao 14,5%, Con cioccolato solo puro cacao, senza glutine.