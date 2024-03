Cosa sono i videogiochi Quadrupla A? Da Callisto Protocol a Skull and Bones

Con l'avvento dell'attuale generazione di console e dispositivi da gaming, alcuni publisher hanno cominciato a riferirsi alle proprie produzioni con il termine "AAA", o "Quadrupla A", il cui significato potrebbe sfuggire a molti. Cosa sono tutte quelle "A"? Che differenza c'è con il ben più noto ed utilizzato termine "Tripla A"?

Tenendo ben chiaro che questo sistema di lettere non sta ad indicare il livello di qualità di una determinata produzione, possiamo descriverlo come un metodo per indicare il quantitativo di denaro e risorse, sia tecnologiche che umane, impiegate nello sviluppo di un videogioco.

Con una sola "A" è possibile indicare produzioni indipendenti realizzate da piccoli team (a volte da una singola persona), con budget risicati e spesso senza neppure l'assistenza di un publisher esterno. Chi realizza questa tipologia di giochi tende a concentrarsi su idee di gameplay semplici ma molto originali, oltre che su una direzione artistica d'effetto piuttosto che su una grafica spaccamascella che richiederebbe l'impiego di numerose risorse. Qualche esempio? Undertale, Hollow Knight e Hades.

Una produzione "AA", o doppia A, può invece contare su fondi più sostanziosi, team nell'ordine di qualche decina di sviluppatori e una campagna di marketing più strutturata. Forti di questi mezzi, tali videogiochi riescono sovente a "mimetizzarsi" tra gli esponenti della categoria successiva regalando parecchie soddisfazioni dal punto di vista grafico e contenutistico. Nella maggior parte dei casi, in ogni caso, la loro natura viene tradita da evidenti compromessi: ne è un esempio chiarissimo A Plague Tale: Innocence.

Nella categoria degli "AAA", o Tripla A, trovano invece posto i kolossal sostenuti dai grandi publisher con ingenti quantitativi di denaro e sontuose campagne marketing. Frutto del lavoro di centinaia e centinaia di persone, puntano a sbalordire gli utenti con comparti grafici all'avanguardia, una messa in scena di alto livello e trame sfaccettate. Con premesse del genere, tali videogiochi hanno bisogno di vendere milioni di copie per consentire ai propri realizzatori di rientrare nell'investimento, e talvolta sacrificano l'originalità nella speranza di raggiungere il pubblico più ampio possibile. Franchise come Assassin's Creed, Call of Duty e The Last of Us fanno parte di questa categoria.

Questa lunga premessa è servita per introdurre il concetto di "AAAA", o quadrupla A, che sempre più publisher ci stanno propinando ultimamente. Potremmo definirli come un'estremizzazione del concetto di tripla A, sia in termini di fondi investiti che risorse coinvolte. Il problema è che nessuno dei titoli ai quali è stata attribuita questa etichetta è riuscito a lasciare il segno o dimostrarsi realmente meritevole di essere posto in una categoria differente. Parliamo, nello specifico, di The Callisto Protocol, Avatar Frontiers of Pandora e Skull & Bones, sedicenti quadrupla A che proprio non ci hanno convinto appieno: ne parliamo in maniera più approfondita nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia.