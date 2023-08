Cosa vincono i campioni del mondo del GCC Pokémon? Trofei, carte esclusive e montepremi

I Campionati Mondiali del GCC Pokémon del 2023 si sono tenuti a inizio agosto e hanno portato all'incoronazione di una nuova generazione di Campioni, sia nella fascia Master che in quelle Junior e Senior. Ma cosa vincono i campioni del mondo di Pokémon, esattamente? Il premio è molto ricco!

Mentre i Campioni del mondo di Yu-Gi-Oh! vincono una carta e poco altro, per i migliori allenatori Pokémon, sia in campo videoludico che nel cardgame, è previsto anche un compenso in denaro, talvolta decisamente consistente. Oltre a quest'ultimo, inoltre, i primi, secondi e terzi classificati dei Campionati Mondiali Pokémon ottengono un apposito trofeo commemorativo e alcune carte esclusive.



In termini prettamente economici, i Campioni Mondiali Pokémon ottengono 25.000 Dollari di premio, almeno nella fascia Master della competizione del Gioco di Carte Collezionabili. Il secondo classificato, invece, riceve 15.000 Dollari, mentre il terzo classificato ne ottiene 7.500. Infine, il quarto classificato ai Campionati Mondiali Pokémon riceve 2.500 Dollari.



Accanto a questo premio pecuniario, però, abbiamo anche una rarissima carta promozionale di Pikachu. La carta varia a seconda del posizionamento del classificato, con un trofeo (e un bordo) dorato per i Campioni Mondiali, uno argentato per i secondi classificati e uno bronzeo per i terzi classificati. In tutte e tre le carte vediamo un Pikachu che sorregge il trofeo, di cui viene anche fornita una replica "in carne e ossa" ai giocatori.



Inoltre, il testo sulle carte spiega che esse sono degli esemplari unici, stampati in una sola copia all'anno e distribuiti proprio ai vincitori dei campionati globali del GCC Pokémon. Infine, il testo della carta (che è una Carta Allenatore con sottotipo Strumento) recita: "Se hai vinto questa carta ai Campionati Mondiali Pokémon del 2023, potrai tornare a scontrarti con i migliori del 2024. Congratulazioni!".