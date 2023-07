Vi sblocchiamo un ricordo: cosa dice la voce EA Sports e cosa vuol dire?

Siete cresciuti esaltandovi all'ascolto del leggendario jingle di EA Sports dei giochi di FIFA, NBA e Madden ma in realtà non avete mai capito cosa dice per davvero?? Non vergognatevi, non siete soli, non essendo facile da comprendere (specialmente per noi italiani). Se siete dunque curiosi di scoprire il loro significato, siete nel posto giusto!

"I, ei, sports"... e fin qui tutto bene. La prima parte del jingle è facilmente comprensibile, dal momento che significa "EA Sports", il nome della compagnia nordamericana sinonimo di videogiochi a sfondo sportivo da più di trent'anni. Le cose si fanno più complicate dopo. Per anni abbiamo pronunciato "zeneghèim" o qualcosa del genere (anche voi, ammettetelo!) senza mai capirne il vero significato. Ebbene, è "It's in the game", che tradotto vuol dire "è nel gioco". Una scoperta strabiliante, vero? Ci siamo passati tutti quanti quando abbiamo capito cosa volesse dire per davvero!

A conferma di ciò ci sono dei video che da anni circolano in rete, con protagonista nientepopodimeno che Andrew Anthony, la voce (canadese) del jingle, anche noto come "EA Sports Guy". Guardando il filmato che abbiamo allegato in cima a questa notizia, avrete anche modo di vedere com'è fatto di persona.

A tal proposito, abbiamo un altro fun fact per voi: in un'intervista di qualche anno fa, Anthony ha confessato di non aver mai percepito dei diritti per il jingle. Nel 1992 o il 1993 (non ricorda bene neppure lui), ha semplicemente fatto un favore ad un amico che lavorava nel settore pubblicitario e che aveva appena ottenuto una commessa da un compagnia canadese semi-sconosciuta, EA Sports appunto, che all'inizio non voleva neppure accettare. L'amico in questione, che inizialmente aveva elaborato la linea "If it's in the game, EA Sports, it's in the game", gli chiese di doppiarla ed Anthony lo fece in maniera del tutto gratuita, battendo tra l'altro anche una dozzina di altri candidati. Non poteva certamente immaginare il successo e l'aura da leggenda che avrebbe conquistato qualche tempo dopo!