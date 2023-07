Cosa vogliamo da Devil May Cry 6? Ipotesi e speranze sul futuro di Dante

Vedremo mai un sesto capitolo principale di Devil May Cry? Considerato che Devil May Cry 5 ha venduto oltre 6 milioni di copie è lecito immaginare che Capcom non abbia alcuna intenzione di abbandonare il brand con protagonisti Dante, Vergil e Nero, e che anzi un eventuale Devil May Cry 6 diverrà prima o poi realtà.

Al momento però tutto tace sul futuro del brand, soprattutto considerando che il director Hideaki Itsuno sta lavorando su Dragon's Dogma 2, atteso Action/RPG ancora sprovvisto di una data d'uscita definitiva. I lavori su un possibile Devil May Cry 6 sempre diretto da Hideaki Itsuno potrebbero dunque partire soltanto una volta conclusi definitivamente i lavori sul nuovo Dragon's Dogma, pertanto si dovranno problabilmente aspettare ancora anni prima di vedere il ritorno del brand con un nuovo gioco. Nel mentre però possiamo provare ad immaginare come sarà Devil May Cry 6, facendo ipotesi e riportando le nostre speranze. Da questo momento, inoltre, potrebbero esserci spoiler su Devil May Cry 5, pertanto se ancora non avete giocato l'ultimo episodio della serie non proseguite oltre con la lettura.

A livello narrativo, l'idea più verosimile è che ancora una volta Nero rivestirà un ruolo di primissimo piano proprio come già fatto nel quarto e quinto capitolo della serie: del resto nel finale di Devil May Cry 5 vediamo Dante e Vergil lasciare a lui il compito di proteggere il mondo dalle orde demoniache prima di raggiungere gli inferi per distruggere il Qliphoth e chiudere il portale che collega il regno dei demoni a quello umano, restando apparentemente intrappolati al loro interno. Nero ora porta avanti l'agenzia anti-demoni Devil May Cry ed è praticamente sicuro che ancora una volta ci sarà bisogno del suo intervento per proteggere la Terra dall'ennesima invasione dall'inferno.

Ma un Devil May Cry senza Vergil e soprattutto senza Dante appare davvero inverosimile, ed è anzi estremamente probabile che i due figli di Sparda troveranno modo per fuggire dagli inferi e tornare in superficie. Del resto non sarebbe la prima volta nella serie che entrambi riescono in questo intento, senza dimenticare che Vergil desidera la rivincita con suo figlio Nero dopo essere stato sconfitto per mano sua sulla cima del Qliphoth. Devil May Cry 6 potrebbe dunque vedere Nero, Dante e Vergil come personaggi giocabili, proseguendo dunque con la scia dei protagonisti multipli. Ma chissà che Capcom non voglia stupire tutti ed introdurre un personaggio completamente nuovo da controllare oltre agli eroi storici del brand. Molto difficile comunque che si dia inizio ad una storia completamente nuova con figure del tutto diverse: i protagonisti principali del franchise continueranno ad esserci, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia.

Lato gameplay, invece, è probabile che Devil May Cry 6 si spinga ancora più lontano del predecessore, continuando a puntare forte su un'azione stylish ancora più frenetica e spettacolare rispetto al passato. Attendiamoci dunque una serie di nuove armi e poteri che si affiancheranno a quelli già noti, da scatenare contro la consueta nutrita serie di creature demoniache e in Boss Fight dal tasso di spettacolarità e coinvolgimento ancora più consistente. Resta giusto il dubbio su come effettivamente verrà diretto il sistema di combattimento, considerato che Ryota Suzuki, combat director di Devil May Cry 4 e 5, è ora passato tra le fila di Square Enix ed ha posto la sua firma sul combat system di Final Fantasy XVI: qualora non dovesse verificarsi il suo ritorno in Capcom, non è da escludere importanti cambiamenti alla struttura del gameplay, pur continuando comunque a seguire e perfezionare la scia dei predecessori.

Probabilmente, in aggiunta, Devil May Cry 6 continuerà a seguire la scia dei vecchi giochi della serie, con una struttura suddivisa a missioni e dall'evoluzione generalmente lineare, ma se invece per il futuro Capcom voglia osare ed offrire scenari molto più ampi e liberi da esplorare? Non stiamo parlando di un open world vero e proprio (difficile che la casa di Osaka punti verso tale direzione) che forse stonerebbe con la tipica essenza di Devil May Cry, ma ambientazioni ben più vaste rispetto agli standard del franchise, con magari pure qualche attività secondaria vera e propria e non semplici "missioni segrete", sarebbe già un approccio inedito e potenzialmente interessante.

Infine, su quali piattaforme arriverà Devil May Cry 6? Tutto dipende chiaramente da quanto tempo sarà necessario per svilupparlo, ma nella migliore delle ipotesi non è da escludere che il gioco possa eventualmente debuttare verso la fine di questa attuale generazione. Potremmo invece considerare già sicuro lo sviluppo multiformato del gioco data la prassi di Capcom con le sue produzioni di punta: i demoni torneranno a piangere su PC, PlayStation e Xbox, a meno di clamorosi colpi di scena.

Adesso diteci la vostra: cosa vorreste vedere in Devil May Cry 6?