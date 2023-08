Cosa vogliamo da Far Cry 7: ambientazione, gameplay e villain

Sebbene per il momento non ci siano state conferme ufficiali da parte di Ubisoft, sembra che Far Cry 7 sia in sviluppo con uscita entro il 2025, senza contare che già da molto tempo su susseguono rumor sull'esistenza di un nuovo gioco principale della serie.

L'ultimo gioco principale fin qui pubblicato, Far Cry 6, risale all'ottobre del 2021 e da allora il brand non ha fatto ancora ritorno in scena, sebbene resti sempre uno dei nomi più forti a disposizione di Ubisoft nel suo vasto portfolio di IP. Considerato che l'annuncio ufficiale del gioco sembra ancora piuttosto distante, proviamo ad immaginare cosa vorremmo vedere in Far Cry 7 e come la compagnia francese potrebbe portare avanti la serie.

Anzitutto, l'ambientazione: il franchise di Far Cry si è sempre distinto per aver offerto scenari dalla natura selvaggia e pericolosa sin dal primo episodio pubblicato nel lontano 2004, ed è quindi praticamente scontato che anche l'eventuale settimo episodio seguirà questa scia. Ubisoft ha ormai sperimentato scenari di ogni genere con i precedenti giochi, passando dall'Africa più selvatica ad isole tropicali, per poi portarci sulle montagne tibetane, tra le pianure del Montana ed in una fittizia isola caraibica. Un tipo di scenario ancora mai sperimentato a fondo dalla serie sarebbe uno di tipo vulcanico: l'Islanda potrebbe essere una tappa intrigante da prendere in considerazione come ambientazione per il prossimo gioco, in quanto con i suoi vulcani, geyser e la natura sconfinata che ne caratterizzano il territorio potrebbe essere un luogo perfetto da approfondire. Da escludere invece un Far Cry 7 collocato in scenari prevalentemente urbani o in grandi città, mai stati il focus della serie e che non sarebbero compatibili con il tipo di gameplay e tematiche che da sempre caratterizzano il brand.

Si potrebbe invece già considerare sicuro che con Far Cry 7 Ubisoft continuerà a proporre un villain ben definito con immancabile comparsa sulla cover del gioco. Che decida di affidarsi nuovamente ad una celebrità come visto nel sesto capitolo (con l'attore Giancarlo Esposito che ha interpretato l'antagonista Anton Castillo), oppure che gli dia fattezze originali, non sarebbe male che il prossimo nemico principale possa essere molto più presente ed attivo nel corso degli eventi, senza limitarsi a fare poche comparse come spesso accaduto nei precedenti giochi della serie. Un avversario tangibile, presente e dalla personalità fredda, calcolatrice e spietata potrebbe dare alla narrativa una marcia in più rendendo l'evoluzione della vicenda più coinvolgente e sentita.

Parlando infine del gameplay, in passato si è ipotizzato che Far Cry 7 potrebbe rivoluzionare la serie e presentarsi ben diverso rispetto ai precedenti episodi. Difficile però che Ubisoft possa stravolgere a tutti gli effetti l'essenza ludica di Far Cry: aspettiamoci dunque un altro open world dalla forte impronta Action, con una mappa di enormi dimensioni e con un focus sulla visuale in prima persona. Non è tuttavia da escludere che Ubisoft possa optare per una presenza più massiccia e significativa delle visuali in terza persona dopo averle già sperimentate in Far Cry 6. In ogni caso la speranza è di ritrovarci di fronte ad un prodotto che offra una varietà di missioni, attività obiettivi e punti d'interesse molto più significativa, senza riempire la mappa di avamposti tutti uguali con il rischio di rendere l'avventura ripetitiva come già accaduto in passato.

Adesso tocca a voi dirci cosa vi piacerebbe vedere in Far Cry 7: come immaginate e cosa vorreste dal prossimo episodio della serie Ubisoft?