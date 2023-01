Cosa volete dal team di Octopath Traveler e Bravely Default? Lo vuole sapere Square Enix

Square Enix ha particolarmente a cuore l'opinione dei giocatori giapponesi, per questo motivo ha nuovamente inviato loro un questionario con l'obiettivo di sondare i loro desideri e le loro opinioni, in modo da (re)indirizzare lo sviluppo dei suoi prossimi giochi.

Nel sondaggio in questione, la compagnia responsabile di Final Fantasy ha posto due domande ben precise all'utenza nipponica. Per prima cosa, ha chiesto "Quale genere di videogioco vorresti che venisse sviluppato da Team Asano?". Nel caso non lo sapeste, Team Asano è il nome con il quale viene indicata la Creative Business Unit II di Square Enix. Guidata da Tomoya Asano, negli ultimi anni ha contribuito alla realizzazione della serie di Bravely Default esclusiva per Nintendo, oltre a giochi HD-2D come Octopath Traveler per Nintendo Switch, Xbox e PC, e Triangle Strategy per Nintendo Switch e PC. Attualmente sta invece lavorando con Acquire al nuovo Octopath Traveler 2 per Nintendo Switch, PS4 e PS5 e con AMATA K.K. a Dragon Quest III HD-2D Remake.

E sono stati proprio i Remake l'oggetto della seconda domanda del questionario, ossia "Di quali giochi vorresti vedere un remake o una remastered in futuro (non limitato ai giochi Square Enix)?". È possibile che Asano & co. stiano valutando più di una strada da percorrere in futuro e che, prima di decidere quale intraprendere in via definitiva, vogliano sapere cosa ne pensano i propri giocatori.

A proposito della serie di Bravely Default, in passato è già stata avanzata l'ipotesi di un terzo episodio oltre a quella di una remastered del primo Bravely Default.