Cosa vorrà dire quel logo del Super Famicom in Super Mario Maker 2?

Se avete seguito (ovviamente sulle nostre pagine!) il Nintendo Direct relativo a Super Mario Maker 2, probabilmente vi sarete accorti di un piccolo particolare. A un certo punto nel filmato, Mario salta all'interno di una macchina ed appare brevemente il logo del Super Famicom.

Super Famicom è, come saprete, il nome giapponese del Super Nintendo, il che ha ovviamente dato via ad alcune speculazioni: cosa sta a significare il logo dello SNES piazzato lì? Che sia un indizio di Nintendo che anticipi l'arivo dei giochi SNES su Nintendo Switch Online?

Il problema è che guardando il filmato, si capisce come la cosa appaia in maniera piuttosto casuale: la macchina in questione non ha infatti alcun collegamento con il Super Famicom in sé, e potrebbe essere semplicemente uno dei vari momenti surreali del gioco. Il video peraltro allude piuttosto chiaramente alla possibilità di legare un effetto ad uno specifico nemico o elemento, per cui potrebbe tranquillamente trattarsi di una caratteristica del genere.

Insomma, è sicuramente stuzzicante vederci una sorta di messaggio nascosto, ma più probabilmente si tratta semplicemente di uno dei tanti ingredienti buttati nel gigantesco calderone di Super Mario Maker 2, che alla fine darà più sapore al prodotto finale.

Voi che ne pensate? Nel frattempo per approfondire, potete dare un'occhiata alle novità su Super Mario Maker 2 annunciate nel Direct. Ulteriori informazioni saranno poi rivelate a Los Angeles tra meno di un mese, visto che Super Mario Maker 2 sarà presente all'E3 2019.