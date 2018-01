Cosa vorrebbe vedere Peter Molyneux nel nuovo Fable?

Sebbene manchi ancora una qualsiasi conferma ufficiale in merito, un nuovo Fable (titolo provvisorio,) sembra essere in fase di sviluppo negli uffici di, team responsabile della serie. Ma cosa ne pensa

Il papà della serie è stato recentemente intervistato da IGN.com e in questa occasione ha parlato dei suoi desideri per il nuovo Fable: "mi piacerebbe capire come si evolverà la storia... potrebbe riprendere da un momento drammatico prima degli eventi narrati in Fable 1, ovvero la fondazione della Gilda. Potrebbe essere un buon tema per Fable 4. Adorerei vedere un combat system brutale e viscerale, un sistema di combattimento più fluido e armi come spade lunghe, spade corte, archi, balestre e lance."

Molyneux si esprime anche sul sistema di magie: "penso che questo aspetto debba essere rivisto e corretto, permettendo ai giocatori di creare nuove alchimie e imparando nuove magie nel corso del tempo, passando da apprendista mago ad alchimista esperto. Infine, vorrei vedere un bestiario variegato, con draghi cavalcabili e mostri giganti..."

Peter Molyneux afferma poi di non essere a conoscenza di dettagli sul progetto, in quanto non più dipendente di Microsoft Game Studios, inoltre conferma di non essere stato coinvolto nello sviluppo di Fable 4.