Cosa vuol dire Assassin's Creed, qual è il significato del titolo in italiano?

Quando si parla dei giochi Ubisoft, Assassin's Creed è con tutta probabilità la prima serie che viene in mente essendo divenuta nel corso degli anni il brand più famoso della compagnia francese. Ma sapete esattamente qual è il significato del titolo?

Tradotto letteralmente in italiano, Assassin's Creed diventa "Credo degli Assassini" ed il nome ha un significato radicalmente collegato ai temi ed i contenuti dei vari giochi del franchise: numerosi protagonisti controllati nel corso dei numerosi giochi della serie, come Altair Ibn-La'Ahad ed Ezio Auditore da Firenze, fanno tutti parte del Credo degli Assassini (detta anche Confraternita) e seguono regole ed uno stile di vita specifico strettamente collegato al gruppo a cui sono collegati (nel dettaglio ecco qual è il credo degli Assassini in Assassin's Creed).

Non in tutti i giochi della serie è presente un vero e proprio Credo, si pensi ad esempio a giochi come Assassin's Creed Origins, narrativamente collocato in un'epoca in cui gli Assassini ancora non erano diventati una realtà concreta. Questo episodio ci ha comunque raccontato la genesi degli Assassini, noti inizialmente come Occulti, ricollegandosi poi a tutti gli altri episodi principali del brand che hanno mostrato la continua evoluzione del Credo con il passare dei secoli, fino ad arrivare ai giorni nostri.

In conclusione, volete sapere a cosa è ispirato Assassin's Creed e quanto c'è di vero nella sua storia?