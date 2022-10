Cosa vuol dire il nome Capcom? Ecco il significato

Capcom si può considerare come una delle più famose ed amate software house dell'industria videoludica. Serie come Resident Evil, Street Fighter, Devil May Cry, Monster Hunter e Mega Man, giusto per citarne alcune, non avrebbero mai visto la luce senza il genio e la creatività della compagnia con sede ad Osaka, in Giappone.

Vi siete mai chiesti qual è il significato di "Capcom"? Si tratta di un'abbreviazione di Capsule Computers, il nome originale risalente alla sua fondazione avvenuta nel 1979, quando era nota come Japan Capsule Computers. Nel corso del tempo i dirigenti hanno spiegato le ragioni dietro tale nome, scelto per descrivere i cabinati arcade da sala giochi prodotti nei primi anni dell'azienda: il termine "Capsule" si riferiva ai videogiochi prodotti, intesi come una piccola capsula volta a trasmettere divertimento agli utenti.

L'originale nome esteso, ad ogni modo, non viene ormai da tanti anni utilizzato da Capcom, e soltanto i suoi più grandi fan sono al corrente del suo significato completo. Anno dopo anno, la software house ha saputo regalare gioie sempre più grandi ai giocatori, dando vita a capolavori in grado di riscrivere la storia dell'industria.

E parlando infine della sua serie di punta, ecco anche qual è il miglior Resident Evil mai realizzato.