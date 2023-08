Cosa vuol dire Crash Bandicoot? L'origine del nome del marsupiale arancione

Il nome di Crash Bandicoot è in giro da quasi trent'anni e fa ormai parte della cultura popolare, non solo di quella videoludica. Ma vi siete mai chiesti cosa significa e da dove proviene? Se la risposta è sì, allora siete giunti nel posto giusto!

Cosa significa Crash Bandicoot?

Crash e Bandicoot rappresentano il nome e il cognome dell'omonimo marsupiale arancione creato da Naughty Dog, protagonista di decine e decine tra platform, giochi di corse e altri titoli arrivati sul mercato dal 1996 ad oggi. Il nome Crash deriva molto semplicemente dal caratteristico rumore emesso dalle casse di legno infrante dal personaggio, mentre Bandicoot si riferisce alla sua specie di appartenenza. Si tratta infatti di un Bandicoot Fasciato Orientale, un piccolo marsupiale delle dimensioni di un coniglio diffuso in Australia del Sud e in Tasmania. La specie è anche nota in latino come "Parameles Gunnii", per questo motivo non è insolito sentire qualcuno riferirsi a Crash chiamandolo "paramele".

Il personaggio del videogioco, in ogni caso, differisce dalla sua specie di origine, trattandosi di un mutante frutto degli esperimenti del Dottor Neo Cortex, che gli hanno conferito una forza superiore e la capacità di camminare su due zampe (ma non la parola!).

Un momento, all'inizio si chiamava diversamente!

Crash Bandicoot non si è sempre chiamato così! Durante la maggior parte della lavorazione del primo capitolo per PlayStation era noto internamente come "Willie the Wombat", un nome scelto da Andy Gavin e Jason Rubin, i due creatori del personaggio nonché fondatori di Naughty Dog. Anche i Vombati sono dei marsupiali dell'Australia del Sud e della Tasmania, ma differiscono dai Bandicoot trattandosi di una specie differente.

Willie the Wombat non è mai stato inteso come il nome definitivo, tuttavia è sopravvissuto per molto tempo prima di essere modificato. Il nome di Crash Bandicoot è infine stato concepito da Dave Baggett e Taylor Kurosaki solamente pochi giorni prima della presentazione ufficiale del gioco all'E3. Crash Bandicoot ha dunque prevalso su altri appellativi come "Dash", "Smash" e "Bash" e sui nomi di Wez/Wezzy/Wuzzle the Wombat" e "Ozzie the Otzel" che all'epoca stavano tanto a cuore ai vertici di Universal Interactive Studios.

Il resto, è storia. Potete ripercorrerla consultando la classifica dei giochi di Crash Bandicoot dal peggiore al migliore.