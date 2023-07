Che cosa vuol dire il titolo Devil May Cry? Ecco il significato!

Capostipite del sottogenere chiamato stylish action, titolo di una delle serie Capcom più apprezzate di sempre e nome dell’agenzia paranormale di cui Dante è titolare. Devil May Cry è tutto questo e molto altro ancora, ma vi siete mai chiesti che cosa significa nello specifico questo nome?

Oltre a poter essere considerato un rimando all’espressione “devil may care”, generalmente utilizzata per sottolineare il proprio menefreghismo nei confronti di qualcosa, il titolo della saga videoludica che vede protagonista uno dei figli di Sparda può essere tradotto letteralmente in “il diavolo può piangere”. Un concetto che, per quanto semplice, racchiude alla perfezione l’eterno dualismo fra bene e male e le varie sfumature che lo contraddistinguono.

Fin dal primo debutto di Dante sui nostri schermi, infatti, (che ricordiamo essere avvenuto su PlayStation 2 nell’agosto del 2001), quello che vede contrapposti l’umanità e il lato demoniaco dei personaggi è risultato essere un tema ricorrente in ogni capitolo del franchise. La scena di Devil May Cry in cui Trish scoppia a piangere e l’intenso scambio fra Lady e Dante nelle fasi finali di Devil May Cry 3 ne sono un chiaro esempio.

