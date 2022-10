Cosa vuol dire esattamente Call of Duty in italiano?

Call of Duty è una delle serie sparatutto più famose di sempre, che nel corso della sua lunga storia ha cementato un'iconografia immediatamente riconoscibile da ogni appassionato di videogiochi e non solo. Ma cosa vuol dire il titolo del gioco in italiano?

Call of Duty significa 'chiamata al dovere', in chiaro riferimento alle epopee militari cui vengono coinvolti i numerosi protagonisti dei vari capitoli del franchise targato Activision. In particolare, il titolo potrebbe esser stato pensato specificatamente per il setting temporale del primo gioco in assoluto e cioè la seconda guerra mondiale, in cui il giocatore impersonava tre soldati appartenenti rispettivamente all'esercito statunitense, britannico e russo.

Il resto è storia, e nel tempo decine di giochi sono entrati a far parte della serie, arrivando a colonizzare qualsiasi piattaforma disponibile sul mercato. Il brand ha anche esplorato diversi eventi chiave della storia mondiale, guardando ai metodi di guerra del presente e provando perfino ad immaginare quelli del futuro.

Rimanendo in tema COD, ecco quali sono i requisti minimi e consigliati su PC e quando partirà il preload di Call of Duty Modern Warfare 2. Se siete invece già curiosi di cosa serberà il futuro dello sparatutto più famoso al mondo, nuovi rumor sembrano aver svelato i prossimi piani per Call of Duty, tra DLC e giochi inediti.