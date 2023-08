Cosa vuol dire Gears of War in italiano? Il significato del titolo

Gears of War è uno dei brand più iconici ed importanti della storia Xbox. Sappiamo che la serie di Gears of War ha venduto oltre 40 milioni di copie ed il suo successo sembra destinato a divenire ancora più grande quando in futuro arriveranno nuovi giochi. Ma di preciso qual è il significato del nome Gears of War in italiano?

Il nome del franchise tradotto letteralmente nella nostra lingua sta a significare ingranaggi di guerra, ed in generale non si tratta di un nome scelto a caso: i Gears sono infatti i soldati ben addestrati del COG (Coalition of Governments), ciò che resta dell'esercito umano nella dura e longeva battaglia con le Locuste emerse dal sottosuolo durante il fatidico Emergence Day che dà il via agli eventi della serie videoludica. Marcus Fenix, Dominic Santiago ed i loro compagni d'armi visti nel corso della saga sono dunque tutti tra le fila del COG, risultando così essere gli "ingranaggi" principali della guerra contro le Locuse: senza i Gears, il destino dell'umanità sarebbe stato l'estinzione.

L'origine dei Gears risale già al periodo delle Guerre Pendulum più volte citate nel corso dei vari giochi, e l'equipaggiamento base di questi soldati consiste nell'iconico fucile d'assalto Lancer con motosega incorporato (o una baionetta nei prototipi originali), granate e pistola Snub. Il titolo scelto per la serie rispecchia dunque appieno i contenuti per ciascun gioco, così come lo stato di guerra nel quale i protagonisti vivono costantemente, sia nei giochi originali di Epic Games, sia in quelli sviluppati successivamente da The Coalition.

