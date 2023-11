Cosa vuol dire GG nei videogiochi? Il significato dell'acronimo

Se avete cominciato a videogiocare online solo di recente, è molto probabile che buttando l'occhio in una chat di gioco vi siate imbattuti nell'acronimo "GG" senza comprenderne appieno il significato. Ebbene, siamo qui per soddisfare la vostra curiosità!

Il mondo della rete corre rapido e s'evolve in continuazione. Le interazioni sono spesso fugaci, dunque le nuove generazioni hanno sviluppato un linguaggio che fa dell'immediatezza la sua caratteristica distintiva. Gli acronimi nascono dalla necessità di comunicare in maniera istantanea il proprio stato d'animo, senza troppi fronzoli. Se ne contano a centinaia, se non di più, ma tra i più famosi nel mondo dei videogiochi c'è appunto "GG".

GG vuol dire "Good Game", ossia "Buona Partita", e viene utilizzato principalmente nell'ambito del gaming competitivo. I giocatori lo utilizzano al termine di un match per complimentarsi con gli avversari, dimostrando d'aver apprezzato il loro comportamento in-game o il loro livello d'abilità, e per far sapere a tutti d'aver gradito particolarmente la partita. In un certo qual modo, può essere considerato come l'equivalente virtuale di stringere la mano ad un avversario in segno di rispetto.

Ad oggi è davvero difficile stabilire la data di nascita dell'acronimo GG, ma immaginiamo che sia spuntato fuori per la prima volta nelle chat testuali degli anni '90, quando i videogiochi multiplayer online hanno cominciato a diffondersi. Oggi non è raro sentire delle persone pronunciarlo direttamente a voce all'interno di un party vocale. Esistono anche delle varianti, come "GG WP", che significa "Good Game, Well Played" ("Buona partita, hai/avete giocato bene), "GG NO RE", che va interpretato come "Buona partita, nessuna rivincita", oppure ancora "GG EZ", ossia "Buona partita, è stato facile".

Sappiate, in ogni caso, che a qualcuno di tanto in tanto piace utilizzare "GG" in maniera sarcastica, ad esempio per prendersi gioco di un avversario che ha commesso un errore banale. Quando viene impiegato in questo modo, "GG" viene considerato antisportivo.

Ora sapete tutto su "GG", ma se volete conoscere il significato di altre parole "strane" che vi è capitato di leggere giocando in rete, allora vi rimandiamo al nostro dizionario dei videogiochi.