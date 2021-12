Cosa vuol dire Halo? Il significato del nome della saga di Master Chief

Halo Infinite è l'ultimo capitolo di una delle saghe videoludiche più importanti di tutti i tempi, in grado di cambiare l'industria con un titolo, l'originale Combat Evolved, che ha settato nuovi standard per gli FPS. La storia di Master Chief è ora pronta ad approdare su next gen, ma cosa vuol dire esattamente Halo?

La genesi del titolo originale è da far risalire agli albori della saga quando Paul Russel, un art designer, propose il nome di Halo in rimando alla forma che il pianeta originariamente chiamato Solipsis aveva preso, cioè quella di un anello. Letteralmente il termine 'Halo' ha più possibilità d'interpretazione, ma tutte che rimandando sempre allo stesso tipo di figura: un'aureola, un cerchio di luce, un anello.



Nell'universo creato da Bungie, con Halo ci si riferisce a delle speciali stazioni orbitali create dai Precursori durante la guerra contro i Flood, che costrinsero i primi a realizzare queste immense opere per impedire di essere sopraffatti dai nemici, successivamente al centro degli eventi della serie.



