Cosa vuol dire in inglese Tekken?

Sin dalle sue origini in sala giochi nel lontano 1994, la serie di Tekken si è imposta come un paradigma dei Picchiaduro 3D, perfezionato sempre di più ad ogni nuova iterazione ed ancora oggi considerato uno dei più amati e giocati esponenti del genere.

Il successo dell'ultimo episodio fin qui pubblicato è tale che Tekken 7 ha venduto oltre 9 milioni di copie dal lancio avvenuto nel 2017, segnando in questo modo un record assoluto per la serie. I fan di vecchia data lo sapranno bene, ma in ogni caso vi ricordate cosa significa il nome Tekken tradotto in inglese?

Tekken significa "Iron Fist", l'equivalente in italiano di "Pugno di Ferro", ed è dunque un nome che si sposa perfettamente con le tematiche del brand e la spettacolarità dei suoi combattimenti. Il termine ha anche un significato in chiave narrativa, dato che dà il nome all'iconico torneo che fa da sfondo alle vicende di ogni gioco, vale a dire il "The King of Iron Fist Tournament" organizzato dalla famiglia Mishima in sette diverse occasioni.

E mentre si aspettano con impazienza maggiori novità sul futuro del franchise, con Bandai Namco che prima o poi potrebbe annunciare lo sviluppo di Tekken 8, ecco quali sono i migliori picchiaduro di sempre, sia in ambito 2D che in quello 3D di cui la serie Bandai Namco fa parte.