Cosa vuol dire in italiano The Witcher? Ecco il vero significato

Nello sfaccettato universo creato da Andrzej Sapkowski, lo Strigo (o Witcher) è una vera e propria professione con uno scopo ben preciso. Ma da cosa nasce questo termine e cosa significa esattamente in italiano? Mentre avanzano le stagioni della serie TV e CD Projekt ha in cantiere The Witcher Remake, rispondiamo a questa importante domanda.

Gli Witcher, così come sono stati battezzati dall'autore dei libri, sono delle creature dotate di poteri sovrannaturali il cui scopo è quello di sgominare mostri per conto dei propri committenti. Molto più di semplici "stregoni", come si potrebbe aver la tentazione di pensare.

Il termine deriva dal polacco wiedźmin, che inizialmente fu tradotto con il termine inglese hexer, a sua volta tratto dalla parola tedesca hexe, ossia strega. Non è un caso, infatti, che witch sia il corrispettivo inglese di strega e che witcher conservi la stessa assonanza creata nella prima traduzione.

Lo stesso autore aveva approvato la traduzione del corrispettivo polacco in Hexer, al punto che il film internazionale del 2001 recava proprio questo appellativo nel titolo. Fu quando CD Projekt RED iniziò a lavorare ai videogiochi che la trasposizione del termine fu variata in Witcher.

La traduzione italiana di Witcher, invece, è Strigo. Si tratta di un vocabolo coniato dalla traduttrice Raffaella Belletti nel libro Il guardiano degli innocenti ed è un epiteto con cui le streghe apostrofavano con disprezzo i loro omologhi maschi.

L'uso della denominazione Witcher è stato poi ripreso in più occasioni e uniformato sia all'interno dei videogiochi che nel linguaggio comune del fandom per indicare una vera e propria professione svolta da Geralt e da tutti coloro che, come lui, posseggono qualità sovrumane, sensi amplificati e un'aspettativa di vita che va oltre quelle di un semplice essere umano.

Nel frattempo, noi comuni essere umani attendiamo l'inizio di una nuova saga di Polaris in The Witcher 4.