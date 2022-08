Cosa vuol dire Kingdom Hearts? Significato del titolo del gioco Square Enix

Nei vent’anni che ci dividono dal suo debutto avvenuto il 28 marzo del 2002, la saga di Kingdom Hearts non ha mai smesso di ampliarsi insieme all’universo nel quale si svolge. Oggi, per quanto frammentata su più piattaforme, l’opera di Tetsuya Nomura vanta un pedigree di tutto rispetto, ma cosa indica quel suo titolo scritto in lingua d'Albione?

Il luogo che dà il nome ai capitoli dell’epopea di Sora è taducibile letteralmente con l’espressione Regno dei Cuori. Il termine Kingdom Hearts ha inoltre un significato anche in chiave narrativa, dato che le leggende ne parlano come di un mondo a dir poco unico che, oltre ad aver visto nascere la Luce e ogni forma di vita esistente, ospita i cuori di tutti gli altri reami. Fortunatamente, dopo essere stato sigillato e reso inaccessibile a chiunque non fosse degno di brandire il cosiddetto χ-Blade (il primo, leggendario, Keyblade), questo dominio sprofondato nell’oscurità è in qualche modo riuscito a sopravvivere, malgrado i molti attacchi provenienti dall’esterno.

In attesa di scoprire quale sarà il destino del citato regno e il futuro della saga in Kingdom Hearts IV, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete scoprire come Square Enix ha celebrato il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts: dall’annuncio del nuovo e attesissimo capitolo principale alle conferme avvenute riguardo Kingdom Hearts Dark Road.