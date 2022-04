Cosa vuol dire il nome Kirby? No, gli aspirapolveri non c'entrano

Kirby è uno dei personaggi più noti del panorama videoludico Nintendo. Comparso per la prima volta nel 1992 in Kirby's Dream Land per Game Boy, da ormai 30 anni la serie continua ad essere una certezza assoluta su ogni piattaforma della Grande N, spesso con avventure di pregevole qualità.

La nostra recensione di Kirby e La Terra Perduta conferma che anche l'ultimo titolo della serie fin qui pubblicato risulta caldamente consiglio per tutti i fan dei platform e del personaggio. Vi siete mai chiesti però cosa significa il nome Kirby? Ovviamente la nota marca omonima di aspirapolveri molto diffusa in Italia non ha nulla a che fare con l'amata palletta rosa di HAL Laboratory, ma in ogni caso esiste regolarmente nel mondo reale.

Il nome deriva infatti da un cognome inglese che trae origine a sua volta da un toponimo risalente addirittura all'epoca norrena: in lingua nordica antica, infatti, Kirby significa "insediamento ecclesiastico", parola data dalla fusione tra kirkja (chiesa) e byr (insediamento). Negli Stati Uniti esistono alcuni villaggi e comunità chiamati in questo modo, ma il nome proprio di persona non è comunque molto diffuso, essendo fuori dalla lista dei 1000 più diffusi sul suolo americano.

Curiosità: inizialmente il personaggio Nintendo si sarebbe dovuto chiamare Popopo, tuttavia una leggenda metropolitana sostiene la casa di Kyoto avrebbe poi optato per il nome definitivo come omaggio a John Kirby, il legale statunitense che difese la Grande N nella causa con Universal Studios legata al copyright violato di King Kong creando Donkey Kong. Shigeru Miyamoto avrebbe tuttavia smentito questo fatto affermando che il nome fu deciso semplicemente perché suonava bene con l'aspetto tenero del personaggio

Dopo aver ampliato le vostre conoscenze, non perdetevi il nostro speciale sul passo, presente e futuro di Kirby, partendo dalle origini per poi arrivare a La Terra Perduta.