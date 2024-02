Che cosa vuol dire la luce arancione fissa o lampeggiante sulla PlayStation 5?

È molto probabile che abbiate appena acquistato una nuova PlayStation 5 e non sappiate bene quali sono le varie funzionalità della console di ultima generazione targata Sony. A questo proposito, vogliamo spiegarvi cosa significa quando il led di PS5 si colora d'arancione.

Come vi abbiamo detto nel nostro speciale dedicato al led di PlayStation 5, questa specifica parte della macchina da gioco assume colori diversi per comunicare al giocatore cosa sta accadendo e una delle sue possibili colorazioni è proprio l'arancione. Ad essere precisi, esistono due diversi momenti in cui il led di PlayStation 5 diventa di questo colore e in entrambi i casi c'è un legame con la modalità riposo.

Il primo di questi è quando la luce è arancione fissa: questo significa che la vostra PlayStation 5 si trova nella modalità riposo e potete riaccenderla semplicemente premendo il tasto frontale della console oppure quello centrale del DualSense.

Quando invece il led è arancione ma lampeggia, si tratta di una fase momentanea: questo segnale sta infatti ad indicare che la PlayStation 5 si sta preparando ad entrare in modalità riposo e nel giro di qualche secondo dovrebbe smettere di lampeggiare e diventare arancione fisso.

Sempre a proposito del led della console Sony, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come modificare la luminosità della luce frontale di PlayStation 5, opzione che sarà disponibile per tutti i giocatori al momento della pubblicazione del prossimo aggiornamento di sistema.