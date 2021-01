Cosa vuol dire il messaggio PlayStation Network in manutenzione?

PlayStation Network è la rete di Sony che permette a tutti coloro che hanno una console PlayStation 4 e una connessione Internet a banda larga di poter giocare in multiplayer e usufruire di contenuti accessibili tramite lo store e il Cloud.

A volte questo servizio smette temporaneamente di funzionare, ma perché? Il motivo è presto detto: la manutenzione dei suoi server. Infatti, il PlayStation Network (abbreviato PSN) è la piattaforma virtuale che gestisce tutto ciò che riguarda la community PlayStation online, cioè la possibilità di giocare in multiplayer, di ottenere e confrontare i trofei, di accedere al PlayStation Store, di chattare e navigare via browser da console, guardare film su PlayStation 4, aggiornare i vari software (tra cui i giochi installati) e altro. Avendo tutte queste funzionalità e dal momento che la community Sony non accenna a diminuire (è anzi in continua crescita), per far funzionare bene il tutto occorre effettuare una costante manutenzione, come se si trattasse di un ingranaggio da oliare e ripulire. L'infrastruttura virtuale deve essere mantenuta affinché tutti i servizi sopra elencati funzionino correttamente e voi possiate fare quello che volete con la vostra amata PlayStation; questo processo in genere dura soltanto poche ore.

Sulla pagina ufficiale di pagina ufficiale stato PSN potete controllare lo stato dei servizi di PlayStation Network in tempo reale; attualmente è presente un avviso in merito alla situazione congestionata dei server, causata dall'aumento improvviso di consumatori in seguito alla pandemia e ai vari lockdown.