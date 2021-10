Cosa vuol dire Metroid? Il significato del nome della serie Nintendo

Metroid Dread riporta in scena la saga bidimensionale del franchise Nintendo con un nuovo gioco inedito 19 anni dopo il debutto di Metroid Fusion per Game Boy Advance. Dall'8 ottobre 2021 i fan potranno godersi la nuova avventura di Samus Aran attraverso i pericolosi scenari del pianeta ZDR.

Vi siete mai chiesti che cosa vuol dire il nome Metroid? In verità non c'è un reale significato dietro alla scelta di un simile titolo, ma si tratta di un richiamo esplicito alle creature aliene al centro delle vicende raccontate nei vari giochi del franchise: i Metroid, appunto. Si tratta di esseri capaci di attaccarsi alle loro vittime tramite le loro potenti mandibole, con le quali ne risucchiano tutta l'energia vitale per nutrirsi. Oltre alle comuni larve Metroid esistono varie tipologie di questa specie, come il Metroid Prime, l'Alpha Metroid e l'Omega Metroid, visti nel corso dei vari capitoli della serie. Sono tra l'altro poco resistenti al freddo, motivo per cui un'arma con le proprietà del ghiaccio si rivela estremamente efficace per sterminarli.

Nel corso della storia di Samus si scopre che i Metroid sono stati creati dall'antica civiltà Chozo per liberare il pianeta SR-388 dalla piaga del Parassita X visto per la prima volta in Metroid Fusion. Nella lingua dei Chozo, non a caso, il nome della creatura significa "guerriero supremo". Consapevoli delle loro proprietà, i Pirati Spaziali si impossessarono di diversi esemplari per sfruttarli come armi bio-organiche, ragione per cui la Federazione Galattica ordina a Samus di eliminarli nel corso delle sue missioni. La specie naturale dei Metroid si è estinta al termine degli eventi narrati in Super Metroid: tutte le creature apparse negli eventi successivi in ordine cronologico sono da considerarsi frutto di esperimenti in laboratorio nati manipolando il DNA dell'ultimo Metroid mai vissuto. A maggior ragione è grande la curiosità di scoprire se e come potrebbero fare la loro comparsa anche in Metroid Dread.

Per altri approfondimenti eccovi la nostra prova di Metroid Dread su Nintendo Switch OLED. Inoltre è stato rivelato quanto pesa Metroid Dread su Switch.