Cosa vuol dire la parola bundle PS4 che compare nelle offerte?

Nel corso degli anni vi sarà sicuramente capitato di leggere, o sentire, la dicitura "bundle PlayStation 4" all’interno dei negozi di qualche rivenditore di console e videogiochi, sui volantini, oppure durante le frequenti pubblicità della console Sony viste in TV o su YouTube.

Il termine bundle è una dicitura introdotta in ambito commerciale, non necessariamente ed esclusivamente per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, che identifica la vendita di alcuni prodotti insieme, come in una sorta di pacchetto unico, tendenzialmente costituito dalla presenza di un prodotto principale più una serie variabile di accessori per il prodotto stesso.

Nel caso particolare in esame, cioè in occasione della vendita di console PlayStation 4, la dicitura bundle viene tipicamente utilizzata per indicare che all’interno della confezione che acquisterete non troverete solamente la console, ma anche uno o più accessori oppure videogiochi da utilizzare con la console stessa, tutto all’interno dello stesso pacchetto che spesso viene venduto ad un prezzo inferiore a quello che costerebbero tutti i pezzi se acquistati separatamente.



Acquistando un bundle dunque avrete la console + un gioco o un accessorio in base alla configurazione scelta, negli anni abbiamo visto bundle con PS4 e tre giochi, oppure bundle con PlayStation 4 e due DualShock, o ancora bundle con console e voucher per Fortnite, solamente per fare degli esempi.