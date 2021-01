Cosa vuol dire la parola Nintendo, ha un significato?

La famosa azienda giapponese produttrice di videogiochi e console ha un nome molto particolare, di cui molti non sanno il vero significato. Per sapere cosa vuol dire in italiano la parola Nintendo, o meglio le tre parole Nin-Ten-Do dobbiamo risalire alle origini della compagnia, a ben 132 anni fa.

Ebbene si, la Nintendo venne fondata nel lontano 1889 a Kyoto da Fusajiro Yamauchi, e in origine, che ci crediate o meno, si occupava di carte da gioco! Non esistevano ancora le console (e sarebbe stato così per un altro secolo), niente Donkey Kong e Super Mario, ma semplici carte Hanafuda, le famose "carte dei fiori" (chiamate così perché illustrate con temi floreali) originarie del Giappone.

Il nome della società è l'unione di tre caratteri kanji nin-ten-do, che insieme sono stati tradotti come una sorta di augurio di buona fortuna: "il cielo benedice il duro lavoro", o più letteralmente "lascia la fortuna in cielo". Lo stesso fondatore, Yamauchi, non ha mi rivelato il vero senso di questa denominazione, e i successivi presidenti (discendenti della sua famiglia) hanno sempre mantenuto l'alone di mistero che circonda la parola. Recentemente, però, qualcuno è riuscito a dare un'altra interpretazione ai tre caratteri che la compongono, che seppur fantasiosa non è da escludere perché fa riferimento proprio alla prima occupazione della società, cioè quella di produrre e vendere carte Hanafuda.

Infatti, il secondo carattere kanji "ten", è lo stesso che forma la parola giapponese Tengu, uno spirito della tradizione folkloristica nipponica che, guarda caso, è famoso per una caratteristica in particolare: la passione per il gioco d'azzardo e le carte. Il primo kanji, "nin", significa "possiamo farlo" o "abbiamo il permesso", mentre il terzo, "do", significa "tempio", "santuario": da questa nuova interpretazione si potrebbe tradurre il nome Nintendo in "Il tempio delle carte da gioco" o "La compagnia che può vendere carte da gioco".

Questo è il risultato degli studi compiuti dallo scrittore Florent Georges, autore della trilogia History of Nintendo.