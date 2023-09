Cosa vuol dire Persona? Il significato dietro il nome della serie Atlus

La serie di Persona si è imposta tra i maggiori esponenti di JRPG in circolazione, grazie all'elevata qualità dei singoli giochi che la compongono. Nata come spin-off della serie Megami Tensei/Shin Megami Tensei, il brand si è evoluto in maniera autonoma raccogliendo grandi consensi. Il suo titolo resta comunque curioso.

Che cosa vuol dire Persona, qual è il significato dietro tale nome? Ebbene, si tratta di un concept strettamente collegato alle meccaniche e tematiche della serie: nei vari giochi un Persona è sostanzialmente la manifestazione della personalità di un individuo (generalmente un essere umano). Sono esseri diversi rispetto agli Shadow: quest'ultimi, infatti, sono la manifestazione malevola dei pensieri di un umano che in alcuni casi possono liberarsi da ogni forma di controllo e vagare indisturbati, mentre i Persona sono sempre la rappresentazione di quegli stessi pensieri, ma domati ed addestrati in modo così da annullare la loro carica malevole.

Un umano con poteri speciali che può controllare ed invocare un Persona viene definito Persona User, ottenendo così abilità fisiche e mentali superiori rispetto alla norma. Da questi concetti prende dunque vita il gameplay della serie, alla base di produzioni dalla qualità elevatissima (potete leggere la nostra recensione di Persona 5 Royal per farvi un'idea in merito).

Per il momento la serie principale è ferma al quinto episodio: ecco cosa sappiamo su Persona 6, al momento ancora mai mostrato ufficialmente da Atlus ma molto atteso dai fan.