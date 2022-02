Cosa vuol dire platinare un videogioco?

Nell’estate del 2008, le console PS3 accolsero il famoso sistema dei Trofei: una forma di ricompensa pensata per premiare gli utenti completisti e in cerca di sfide. Da allora, malgrado la valenza simbolica, tali riconoscimenti hanno portato alla nascita di community impegnate nella continua caccia ai Platini, ma cosa significa platinare un gioco?

Essendo obiettivi calcolati direttamente dai team di sviluppo, guadagnare i Trofei di un gioco al fine di ottenerne il Platino equivale ad aver vissuto ogni aspetto dell’esperienza. In altre parole, indipendentemente da ciò che è richiesto, dare la caccia a questi achievement si traduce nel tentativo di completare un videogioco al 100%, soddisfacendo le aspettative dei suoi stessi ideatori. Malgrado nacquero come una feature totalmente opzionale, a queste coppe bastò un semestre per diventare obbligatorie, nonché richieste a chiunque volesse vedere il proprio gioco approdare su una console della famiglia Sony.

A proposito di questo argomento, sapevate che Mark Cerny si è definito un collezionista di Trofei? Tra le ultime conquiste del capo progettista di PS4 e PS5, sembrerebbe esserci anche il Platino dell’ottimo Deathloop. Nel caso foste anche voi cacciatori e voleste mettervi alla prova, sulle pagine di Everyeye.it potete trovare una selezione di videogiochi dal Platino difficile.