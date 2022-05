Cosa vuol dire PlayStation Hits?

Nel 1997 PlayStation introdusse la collana dei videogiochi Platinum, un’iniziativa volta a rilanciare sul mercato alcuni dei propri titoli di maggior successo a prezzo budget. Nonostante i rebranding negli anni successivi (come la collana Essentials, ad esempio), l’azienda nipponica non ha mai abbandonato questa usanza: cos’è dunque un gioco PlayStation Hits?

A rientrare in questa categoria sono tutti quei prodotti considerati veri e propri successi commerciali. Superato un numero prefissato di vendite nel corso del primo anno, infatti, i vari giochi pubblicati sotto l’egida di Sony hanno la possibilità di entrare a far parte del programma, subendo una sostanziale riduzione del proprio prezzo (ogni gioco della collana Hits viene rivenduto a partire da 19,99 euro e spesso anche a 9.99 euro in offerta) ed avendo così la possibilità di generare ulteriori introiti. Prima che possiate chiedervi il motivo per cui ci sono numerosi giochi acclamati non ancora inclusi all’interno della raccolta, vi ricordiamo che la scelta di aderire o meno all’iniziativa in questione spetta esclusivamente agli sviluppatori.

