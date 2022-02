Cosa vuol dire quando un videogioco entra in fase Gold?

Vi sarà capitato almeno una volta, leggendo di un gioco in uscita, di imbattervi nell’espressione “è entrato in fase Gold”, ma a cosa corrisponde esattamente il raggiungimento dello stadio aureo? Scopriamolo insieme.

Per un team impegnato nella creazione di un nuovo gioco, raggiungere la fase Gold equivale ad aver concluso il progetto, quantomeno in una forma pronta per la commercializzazione nel frattempo che si continua a lavorare su ulteriori contenuti quali patch o DLC. Ma il gioco base è pronto e si può quindi proseguire con la vendita nei tempi prestabiliti. Il termine "fase Gold" risale all’epoca in cui dominava il formato fisico e, similarmente a quanto accadeva nell’industria discografica, ogni gioco veniva stampato partendo da un Master creato in studio. Le copie vendute derivavano quindi da quel supporto originale, talmente importante da essere accostato al ben noto metallo prezioso.

Sempre a proposito di questo argomento, sapevate che Elden Ring è entrato in fase Gold? La notizia è arrivata direttamente dal produttore del gioco Yasuhiro Kitao, che nel corso di un’intervista sul palco del Taipei Game Show 2022 ha confermato che l’opera di FromSoftware non subirà altri rinvii. In conclusione, vi ricordiamo che anche Horizon Forbidden West è ufficialmente in fase Gold, e che la nostra recensione arriverà lunedì 14 febbraio alle 09:01 del mattino ora italiana.